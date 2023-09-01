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В Тихом океане стали находить объекты правильной сферической формы. Они все одинаковые и сделаны из металла

В Тихом океане стали находить объекты правильной сферической формы. Они все одинаковые и сделаны из металла

Профессор физики из Гарварда Ави Леб утверждает, что его команда обнаружила на дне океана 50 небольших металлических шаров.

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Александр Почекунин
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Ничего  удивительного, метеорит раскалился  при входе  в атмосферу  до температуры  плавления  металла, вот и образовались  шарики из капель.
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Расплавленный свиней лили в воду и получались шарики правильной формы. Так изготавливали дробь охотники
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