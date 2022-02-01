Аргументы недели

97 574 подписчика

Проект южноуральского межвузовского кампуса скоро представят общественности

Проект южноуральского межвузовского кампуса скоро представят общественности

Объект федерального значения обойдется в 14,3 миллиарда рублей. Вчера состоялась рабочая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с представителями ВТБ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх