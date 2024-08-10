Тренер боксера Двали Щелок заявили, что глаз спортсмена собирали будто по частям

Иван Щелок, личный тренер чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали, заявил, что врачи опасались делать спортсмену операцию на глазу, поскольку произошло отслоение сетчатки, а также серьезно пострадал хрусталик.
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