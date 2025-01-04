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Русская весна

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Чудеса украинской экономической политики: на кино бюджет, на армию сборы

Чудеса украинской экономической политики: на кино бюджет, на армию сборы

Иногда создается впечатление, что историки будущего будут много внимания уделять киевскому режиму. А особенный интерес будет вызывать не разгул ТЦКшников, не коррупция и даже не откровенная диктатура, которая называет себя «самой демократичной демократией Европы».

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