"Придется потерпеть". Малоэтажных застройщиков призвали устраивать скидки и акции на дома

Рынок малоэтажного жилья готовится к сезонному оживлению. Однако оно будет меньше, чем в прошлые годы Спрос на частные дома в Барнауле и пригороде по-прежнему высокий, однако сокращение инструментов для покупки привело к падению продаж.
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