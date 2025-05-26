Депутат Нилов: россиян ждут четырехдневные выходные с 12 по 15 июня

Это связано с переносом выходного дня с 8 марта Граждан России ожидают выходные с 12 по 15 июня в связи с переносом выходного дня с 8 марта, рассказал РИА Новости глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).