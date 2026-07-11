США начали платить дипломатам с «гаванским синдромом»

Пентагон впервые произвёл выплаты жертвам так называемого «гаванского синдрома». Общая сумма компенсаций, перечисленных по Акту о помощи американским жертвам неврологических атак (HAVANA), составила почти 3 миллиона долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии