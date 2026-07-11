Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 275 подписчиков

США начали платить дипломатам с «гаванским синдромом»

США начали платить дипломатам с «гаванским синдромом»

Пентагон впервые произвёл выплаты жертвам так называемого «гаванского синдрома». Общая сумма компенсаций, перечисленных по Акту о помощи американским жертвам неврологических атак (HAVANA), составила почти 3 миллиона долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии