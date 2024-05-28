Галкин* на измене: Пугачева вызвала Киркорова на разговор при Кристине Орбакайте

Филипп Киркоров в принципе очень тепло относится к Алле Пугачевой и всей ее семье, помня то сокровенное, что между ними было, но день рождения Кристины Орбакайте в 2021 году поистине стал для него особенным, ведь в тот чудесный день он наконец смог помириться с Аллой Борисовной, с которой его разделяла очень мрачная и грандиозная ссора.