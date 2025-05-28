Минобороны РФ: ПВО за ночь уничтожили над Россией 296 украинских беспилотников

Министерство обороны России в среду утром сообщило, что за период с 21:00 вторника, 27 мая, до семи часов утра 28 мая российскими дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями нескольких регионов Российской Федерации.