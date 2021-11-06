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Верховный суд Сингапура одобрил повешение умственно отсталого малазийца

Верховный суд Сингапура одобрил повешение умственно отсталого малазийца

Малазиец, приговоренный ранее властями Сингапура к смерти за незаконный ввоз наркотиков, был признан вменяемым согласно решению Верховного суда города-государства, сообщает газета The Straits Times, ссылаясь на данные местных органов правопорядка.

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