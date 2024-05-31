Хирург Березовский назвал самый опасный водный аттракцион, грозящий параличом

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. Начинается период отпусков, и многие стремятся попасть на море, где помимо купания туристов ждет масса других водных развлечений, в том числе аттракционы, грозящие серьезными травмами.
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