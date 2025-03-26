Василий Анохин обсудил с Юрием Воробьевым сотрудничество Смоленской области с Республикой Беларусь

Губернатор на Днях региона в СовФеде: «Смоленская область намерена стать одним из локомотивов в интеграции братских государств» Сотрудничество Смоленской области с Республикой Беларусь стало основной темой встречи главы региона с заместителем председателя Совета Федерации РФ Юрием Воробьевым.