Ядерная война и СВО. О чем скажет Путин в большом интервью и где его посмотреть?

Судя по опубликованным тезисам, интервью будет посвящено ситуации на фронте, отношениях с Западом и ядерной войне Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеведущему Дмитрию Киселеву, в котором ответил на многие вопросы, возникшие после послания Федеральному собранию и "расставил точки над "и".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии