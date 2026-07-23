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test mazurok

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❕ 24 июля меняется расписание автобусов Симферополь — Керчь к поездам Автобусы к поезду № 27/28 будут отправляться из Симферополя в 17:30 вместо 17:20, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

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