❕ 24 июля меняется расписание автобусов Симферополь — Керчь к поездам Автобусы к поезду № 27/28 будут отправляться из Симферополя в 17:30 вместо 17:20, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
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❕ 24 июля меняется расписание автобусов Симферополь — Керчь к поездам Автобусы к поезду № 27/28 будут отправляться из Симферополя в 17:30 вместо 17:20, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.