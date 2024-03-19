В США внезапно умер мужчина Арины Соболенко хоккеист Константин Кольцов

Прославленный белорусский спортсмен внезапно умер на 43-м году жизни.Известный белорусский хоккеист и тренер скончался в возрасте 42 лет во время поездки в Майами, куда прибыл для того, чтобы поддержать Арину Соболенко на престижный турнир категории WTA, который стартует во вторник.