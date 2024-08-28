Прокуратура раскрыла суть шести обвинений Павла Дурова

Прокуратура Франции раскрыла суть обвинений, предъявленных предпринимателю Павлу Дурову. В числе прочего основателя Telergam обвиняют в соучастии в отмывании денег, предоставлении криптоуслуг и соучастии в распространении детской порнографии, сообщает РИА Новости.
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