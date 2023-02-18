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Татьяна Тарасова: российские фигуристы вынуждены сменить гражданство из-за слабого судейства

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что неудовлетворительное судейство на домашнем старте побудило отечественных фигуристов задуматься о переходе в другие сборные и прокомментировала заявление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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