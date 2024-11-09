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Царьград

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Обвиняемой в фейках об армии педиатру Буяновой грозит шесть лет колонии

Обвиняемой в фейках об армии педиатру Буяновой грозит шесть лет колонии

Педиатру Надежде Буяновой грозит реальный срок по обвинению в распространении фейков об армии.РИА Новости сообщает, что такого наказания требует прокурор.

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