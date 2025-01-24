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Маск выразил недовольство рекомендациями X после его жеста на инаугурации Трампа

Маск выразил недовольство рекомендациями X после его жеста на инаугурации Трампа

Руководитель нового американского ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), отвечающего за повышение эффективности правительства США, Илон Маск выразил недовольство в связи с тем, что алгоритмы соцсети X заполняют его ленту постами с нацистскими приветствиями.

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