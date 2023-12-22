Суд ЕС разрешил Суперлигу, Овечкин наконец забил, «Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге, Гинера объявили в розыск на Украине, СКА разгромил ЦСКА и другие новости

Кузнецов Владимир 22 декабря - день зимнего солнцестояния. по совместительству День энергетика, и день начала календарной зимы. А еще самый короткий день в году. Держитесь люди, скоро лето.

Кузнецов Владимир Московский «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал теперь уже бывший ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал. «Добро пожаловать в «Спартак», Томаш!» — написала пресс-служба красно-белых. Отмечается, что португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.