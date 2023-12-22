1. Суд Европейского союза вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
Суд ЕС разрешил Суперлигу, Овечкин наконец забил, «Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге, Гинера объявили в розыск на Украине, СКА разгромил ЦСКА и другие новости
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Кузнецов Владимир
22 декабря - день зимнего солнцестояния. по совместительству День энергетика, и день начала календарной зимы. А еще самый короткий день в году. Держитесь люди, скоро лето.
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5 час.
Кузнецов Владимир
Московский «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал теперь уже бывший ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал. «Добро пожаловать в «Спартак», Томаш!» — написала пресс-служба красно-белых. Отмечается, что португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.
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4 час.
КВ
Кузнецов Владимир
Американский «Интер Майами» официально объявил о присоединении к команде нападающего Луиса Суареса. «Добро пожаловать в мечту о Майами, Луис Суарес!» — написано в официальном аккаунте «Интер Майами» в соцсети Х (ранее Twitter). 36-летний футболист перешёл в американский клуб на правах свободного агента. Последним клубом Суареса до перехода в «Интер Майами» был бразильский «Гремио», за который форвард провёл 33 матча в бразильской Серии А, где отметился 17 голами и 11 результативными передачами
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3 час.
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