ТОС-3: российский метатель вакуумных бомб — кошмарное термобарическое оружие

Россия объявила о появлении новой термобарической системы залпового огня ТОС-3 "Дракон", пишет TNI. Она превосходит предыдущие модификации по своей разрушительной силе и позволит эффективнее поражать многоэлементные цели типа фортификации.
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