Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Не выбрасывайте старые табуретки - посмотрите какую красоту можно сделать - табуретка в стиле "Шебби-шик"

Не выбрасывайте старые табуретки - посмотрите какую красоту можно сделать - табуретка в стиле "Шебби-шик"

Предисловие:Эта статья написана мною несколько лет тому назад, на днях натолкнулась на нее на моем сайте и подумала - тема актуальна и сейчас! И поэтому может кому-то мой небольшой МК будет интересен.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Ужас. На помойке лучше можно найти.
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