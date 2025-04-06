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Царьград

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Снегопад и гололёд: пришедшая в Нижегородскую область непогода задержится до 7 апреля

Снегопад и гололёд: пришедшая в Нижегородскую область непогода задержится до 7 апреля

В Нижегородской области резко похолодало и выпал снег.Непогода в регионе задержится. Днём 6 апреля местами по Нижегородской области ожидается сильный снег, по югу области – гололёд.

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