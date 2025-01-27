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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Идеальных вариантов нет". Как наблюдатели оценивают выборы президента Белоруссии

"Идеальных вариантов нет". Как наблюдатели оценивают выборы президента Белоруссии

Европа итоги голосования не признала, Россия одобрила, Вашингтон заколебался На состоявшихся в Белоруссии президентских выборах ожидаемо победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший подавляющее большинство голосов.

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