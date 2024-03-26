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Несекретные материалы

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Крыса визжит из бункера

Крыса визжит из бункера

Маленькая крыса залезла в свой самый глубокий бункер, судорожно вытерла проступивший холодный пот и заявила «Дорогие украинцы! Это не мы, Путин всё врёт».

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Будь эта зелябобная МРАЗЬ ..как и параша....прокляты...ТВАРИ...
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18 час.
МП
Михаил Пантюхин
Давно пора размещать эту шваль!!! А потом подумать об их &quot;учителях&quot;, всем будет 3,14здец, где бы не сидели в сортире или вне его!!!!
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9 час.

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