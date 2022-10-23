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Исмагулов – Махачеву: «Скоро увидимся»

Дамир Исмагулов, выступающий в UFC, через социальные сети обратился к новоявленному чемпиону лиги в легком весе Исламу Махачеву: «Поздравляю с красивой победой.

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