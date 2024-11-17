Осужденный экс-глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков уходит на СВО

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, осужденный на 18 лет колонии строгого режима за коррупционные преступления, неожиданно заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
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