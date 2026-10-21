Каждый сезон я с нетерпением жду момента, когда можно выйти на грядки и начать что-то сажать. Но настоящим открытием для меня стал подзимний посев — подход, который переворачивает привычные представления об огородных работах.
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