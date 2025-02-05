"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоменов

АС

Александр Смелов

Чем больше разговоров, тем меньше остаётся времени для дел. А время УЖЕ упущено! Диаспоры пустили корни во властные структуры, скупая их на корню и приобретая не заработанные своим трудом социальные и другие блага от труда нашего народа. Крепнет возмущение народа наглостью инородцев и инфантильной без действенностью власти. В условиях военного противостояния с гнилой Европой нам только что и не хватает этой межнациональной внутренней борьбы.