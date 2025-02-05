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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоменов

"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоменов

Государственник Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на очередном заседании по миграционной политике поднял очень важную тему, которая почему-то доселе не поднималась ни в общественном пространстве, ни на государственном уровне.

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Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Болтают без конца, а дел никаких! Зачем народу &quot;мозги сушить&quot;?
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2 час.
АС
Александр Смелов
Чем больше разговоров, тем меньше остаётся времени для дел. А время УЖЕ упущено! Диаспоры пустили корни во властные структуры, скупая их на корню и приобретая не заработанные своим трудом социальные и другие блага от труда нашего народа. Крепнет возмущение народа наглостью инородцев и инфантильной без действенностью власти. В условиях военного противостояния с гнилой Европой нам только что и не хватает этой межнациональной внутренней борьбы.
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1 час.
Сергей Киселев
Точно  так!  Пиз- ть не  мешки  ворочать!  Извините  за  мой  французский!   НАДОЕЛО!
Ответить
1 час.
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