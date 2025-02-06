Гаага дала стандартную отписку на требование начать лечить узника Радована Караджича

Адвокат осужденного на пожизненный срок первого президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича – Горан Петрониевич – отправил запрос в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге (МОМУТ) по поводу того, что его клиенту не оказывается медицинская помощь.