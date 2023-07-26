Генерал бундесвера: Наш принцип - при обнаружении минного заграждения, обойти его, но обойти многокилометровые минные заграждения русских невозможно

Немецкие военные предпринимают попытки проанализировать ход украинского контрнаступления. В целом, анализ украинской операции – сегодня общезападный тренд.
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