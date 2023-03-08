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Министр здравоохранения области поддержал медиков, которых обвинили в празднествах в рабочее время

Министр здравоохранения области поддержал медиков, которых обвинили в празднествах в рабочее время

Министр здравоохранения Нижегородской области выступил в поддержку медиков поликлиники №31 Нижнего Новгорода: 7 марта в местных соцсетях было выложено видео, на котором медики в коридоре "отмечают праздник", что не понравилось комментаторам.

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