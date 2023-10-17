Теперь купить жилье с маткапиталом будет сложнее: в Госдуме озвучили новые условия

Необходимо будет участие органов опеки и попечительства. Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов заявил, что в стране будут ужесточены правила приобретения жилья за счет средств материнского капитала.
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