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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Браун сыграет с «Орландо» без ограничений по времени

При этом Джейлен Браун отказался обсуждать состояние правого колена. Из-за этого повреждения он пропустил 8 из последних 16 матчей регулярного чемпионата, а с середины марта играл с ограничением по минутам.

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