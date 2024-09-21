Театр абсурда
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Театр абсурда

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А если режим сменится? Леня Борац ("О чем говорят мужчины") обнимается и зовет Би-2 домой

А если режим сменится? Леня Борац ("О чем говорят мужчины") обнимается и зовет Би-2 домой

Уроженец Одессы и по совместительству актёр, причём заслуженный, Лёня Барац поехал в Турцию.

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Комментарии
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Сергей Лазарев
Как относится, как оносится,)) можно по простому, по дружески - леня ПОЦ и что удивительно он им был, есть и будет.
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14 час.
MS
Mikhail Stepanov
Жиды как всегда все заодно!
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12 час.

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