В Иране потребовали привлечь Израиль к ответственности за военные преступления

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Управление верховного комиссара ООН по правам человека немедленно принять меры для защиты прав палестинцев и привлечь Израиль к ответу за военные преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии