Ram ProMaster City появился в США: известны цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В гамме марки Ram есть не только пикапы: к примеру, производитель предлагает фургон ProMaster — перелицованный Fiat Ducato.
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