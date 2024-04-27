Самсонова и Бронцетти триумфально проходят во второй круг на турнире в Мадриде

В напряженной борьбе на грунтовых кортах Мадрида российская теннисистка Людмила Самсонова и её итальянская партнерша Лючия Бронцетти одержали победу, пробившись во второй круг престижного турнира WTA-1000.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии