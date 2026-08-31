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Новая эра астрономии: запущен телескоп для изучения тёмной энергии и поиска экзопланет

Новая эра астрономии: запущен телескоп для изучения тёмной энергии и поиска экзопланет

NASA совместно со SpaceX успешно запустили космический телескоп Nancy Grace Roman — новую широкоугольную инфракрасную обсерваторию, которая должна существенно расширить возможности человечества по исследованию космоса и дополнить работу телескопов Hubble и James Webb.

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