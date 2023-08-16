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Вокруг «Павелецкой»: о тяге к неповторимости

Вокруг «Павелецкой»: о тяге к неповторимости

На смену строгому консерватизму в классе премиум пришел интерес к открытию новых горизонтовА, собственно, чего ждет современный житель Москвы от недвижимости высокого класса? И на какие ценности XXI века ориентируются девелоперы, преобразовывая исторический центр Москвы, превращая некогда сонные окрестности метро «Павелецкая» в один из самых современных, динамично развивающихся и архитектурно смелых городских районов, разговор о котором мы продолжаем сегодня?Как рассказывают в компании Pioneer, создающей целый жилой кластер в Павелецком районе между Садовым кольцом и набережной Москвы-реки, первый запрос покупателей с бюджетом — все тот же location, location, location.

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