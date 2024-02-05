Учителя информатики задержали за совращение школьницы

Педагога из Новосибирска обвинили в совращении ученицы. 59-летний учитель информатики гимназии в Академгородке обвиняется в совершении преступления, связанного с сексуальными действиями в отношении ученицы.
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