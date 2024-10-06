Вооружённые силы России ликвидировали бойцов ВСУ, расстрелявших гражданских в Курской области.Мотострелки батальона 44-го армейского корпуса в Курской области стали свидетелями того, как бойцы ВСУ расстреляли жителей.
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