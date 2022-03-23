В Иркутской области задержан мужчина, подозреваемый в незаконной охоте

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Боханский» накануне поступило сообщение от инспектора Боханского охотничьего общества о том, что в лесном массиве в охотничьих угодьях сельскохозяйственного кооператива обнаружена незаконная охота на диких животных.
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