Центробанк России сообщил о росте аренды небольших помещений

Банк России сообщил о росте арендных ставок на небольшие помещения в Центральном федеральном округе. Из-за повреждения крупных складов увеличился спрос на меньшие площади в августе, в то время как крупные арендаторы в Московском регионе стали сдавать площади в субаренду.