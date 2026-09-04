Центробанк России сообщил о росте аренды небольших помещений

Банк России сообщил о росте арендных ставок на небольшие помещения в Центральном федеральном округе. Из-за повреждения крупных складов увеличился спрос на меньшие площади в августе, в то время как крупные арендаторы в Московском регионе стали сдавать площади в субаренду.
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