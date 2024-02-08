Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Президент был искренним, но журналиста могут наказать". Путин дал интервью Такеру Карлсону о том, когда закончится СВО. В США истерика

"Президент был искренним, но журналиста могут наказать". Путин дал интервью Такеру Карлсону о том, когда закончится СВО. В США истерика

Вчера 41K прочитали Американский журналист Такер Карлсон в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) выложил 6 февраля видеообращение, в котором рассказал о планах взять интервью у президента России Владимира Путина.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Карлсону, наверное, немного рано ещё возвращаться в США. Неплохо, наверное, ещё было бы ему взять интервью у Лукашенко, у Си, у Ким Чен Ына, так сказать, для полноты картины, чтобы лающие в его адрес раскалились до красна и лопнули от злости.
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