"Президент был искренним, но журналиста могут наказать". Путин дал интервью Такеру Карлсону о том, когда закончится СВО. В США истерика

Вчера 41K прочитали Американский журналист Такер Карлсон в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) выложил 6 февраля видеообращение, в котором рассказал о планах взять интервью у президента России Владимира Путина.
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