"Президент был искренним, но журналиста могут наказать". Путин дал интервью Такеру Карлсону о том, когда закончится СВО. В США истерика

НП

Наталья Павлова

Карлсону, наверное, немного рано ещё возвращаться в США. Неплохо, наверное, ещё было бы ему взять интервью у Лукашенко, у Си, у Ким Чен Ына, так сказать, для полноты картины, чтобы лающие в его адрес раскалились до красна и лопнули от злости.