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Буденхольцер, Эткинсон и Редик – в числе претендентов на пост главного тренера «Лейкерс»

По информации инсайдеров Шэмса Чарании и Йована Бухи, на вакантный пост претендуют Майк Буденхольцер, Кенни Эткинсон и Джей Джей Редик.

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