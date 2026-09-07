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Татар-информ

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Общественным наблюдателям Татарстана напомнили правила поведения на выборах

Общественным наблюдателям Татарстана напомнили правила поведения на выборах

Общественный наблюдатель – независимый свидетель законности выборов. Его главная задача – наблюдать за процессом, а не вмешиваться в него.

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