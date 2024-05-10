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Мероприятия профессиональной направленности цикловой комиссии специальности ´Организация и обслуживание продукции в обществен...

Мероприятия профессиональной направленности цикловой комиссии специальности ´Организация и обслуживание продукции в обществен...

С 03.05.2024 по 10.05.2024 в колледже проходят мероприятия профессиональной направленности цикловой комиссии специальности ´Организация и обслуживание продукции в общественном питании´ по квалификации ´Кондитер´.

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