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Регионы России

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Защитник Жубал признан автором лучшего гола РПЛ за июль-август

Защитник Жубал признан автором лучшего гола РПЛ за июль-август

Помимо Жубала, на награду претендовали одноклубник Никита Кривцов и игроки таких команд, как ЦСКА, «Оренбург», «Зенит», «Родина» и «Рубин».

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