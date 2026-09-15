TechCrunch: бывшие сотрудники TikTok создали ИИ-приложение для фото

Бывшие сотрудники TikTok, Мелоди Чу и Цзин Лю, разработали приложение Superpose для iOS, которое анализирует фотографии и предлагает позы.
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